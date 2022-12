Adanaspor : Youssef Aït Bennasser plaît en Angleterre

Longtemps considéré comme un espoir du football marocain, Youssef Ait-Bennasser a fini par disparaître des radars après des expériences du côté de Bordeaux ou encore Monaco. Le milieu formé à Nancy a finalement rejoint la Turquie et la D2 avec Adanaspor pour retrouver des sensations et du temps de jeu il y a un an et demi. C’est d’ailleurs ce qu’il a réussi à faire la saison dernière en disputant 27 rencontres (1 but, 2 passes décisives).

Capitaine de son équipe cette saison, il surnage dans une équipe en grande difficulté en championnat. Rien de vraiment étonnant quand on sait qu’il a longtemps été très intéressant en Ligue 1 avec Caen ou encore Nancy. Après 14 rencontres, il a déjà délivré 4 passes décisives et marqué une fois. Selon nos informations, ses performances ne sont pas passées inaperçues et il pourrait bien quitter son club dès ce mercato surtout qu’il ne lui reste que 5 mois de contrat. En Angleterre, le leader de Championship Burnley est sur le dossier tout comme deux clubs turcs de première division : Sivasspor (17e) et Konyaspor (6e). À suivre.

