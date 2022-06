Mercato : le PSG chamboule ses plans pour Pablo Sarabia

La suite après cette publicité

Une révolution. Voici ce qu'a promis le Paris Saint-Germain cet été après un nouvel échec en Ligue des Champions et une saison particulièrement décevante. Plusieurs joueurs sont donc invités à s'en aller à l'image de Leandro Paredes, Ander Herrera, Mauro Icardi ou encore Abdou Diallo, pour ne citer qu'eux. Mais ces quatre indésirables ont tous fait savoir dans la presse qu'ils voulaient rester dans la capitale. Une belle épine dans le pied des dirigeants franciliens, qui doivent également gérer les retours de joueurs partis en prêt l'an passé. Ce qui était le cas de Pablo Sarabia.

Pablo Sarabia veut jouer

Arrivé en 2019 à Paris, l'Espagnol, qui évoluait à Séville, a plus été un remplaçant de luxe qu'un titulaire en puissance chez les pensionnaires du Parc des Princes. Malgré tout, il a réussi à se montrer décisif avec 22 buts en 79 apparitions confondues lors de ses deux premières saisons. La troisième, il a été envoyé en prêt du côté du Sporting CP. L'idée était de retrouver une place de titulaire et d'enchaîner les rencontres. Ce qui a été le cas au sein de l'écurie portugaise avec laquelle il a disputé 41 rencontres toutes compétitions confondues, dont 35 en tant que titulaire. Le tout en marquant 19 buts et en délivrant 7 assists.

Un bilan plus que correct pour le footballeur de 30 ans dont les prestations ont été suivies à distance par le PSG et Leonardo. Ce dernier voulait d'ailleurs rapatrier Sarabia la saison prochaine. Mais le directeur sportif brésilien, qui devrait être remplacé par Luis Campos, a été remercié par sa direction. De quoi redistribuer les cartes, d'autant qu'entre temps, Kylian Mbappé a prolongé. Il sera toujours associé à Messi et Neymar, qui veut rester. Ce qui bloquerait Sarabia qui s'est montré clair au sujet de ses attentes: «je veux jouer et me sentir important. Nous verrons si ce sera au PSG ou dans une autre équipe». Des propos qui ont été parfaitement entendus par l'Atlético de Madrid.

Des prétendants en Espagne

D'après AS, les Colchoneros seraient très intéressés à l'idée de recruter l'international espagnol. Un élément qu'ils suivent de très près et dont les performances cette saison avec le Sporting CP ont été très appréciées. Les Madrilènes pensent qu'il y a un coup à tenter, puisque le joueur est sous contrat jusqu'en 2024 et que le PSG pourrait vouloir récupérer un peu d'argent sur un élément acheté 18 M€. Mais il faut encore savoir ce que le principal intéressé veut faire. ABC explique que Sarabia attend de connaître l'identité du prochain coach parisien, mais que sa priorité aujourd'hui est de revenir en Espagne où il a toujours de bonnes relations avec Séville, qui veut le récupérer et patiente.

De son côté, AS assure que rien n'est encore décidé pour son avenir, puisque le joueur veut se concentrer sur la sélection durant ce mois de juin et que son agent n'a pas encore rencontré ses prétendants, dont l'Atlético. Ce qui sûr, c'est qu'à quelques mois de la Coupe du Monde 2022, Pablo Sarabia ne veut pas se tromper et mettre toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif. En retournant à Paris, il prendrait un risque, puisque la concurrence est féroce et qu'il aurait moins de temps de jeu. Les clubs intéressés, dont l'Atlético et Séville, ont donc des chances de le convaincre. Le PSG, qui est en plein chantier, va devoir aussi trancher à son sujet. Et vu comment le club va galérer avec ses indésirables, vendre un joueur comme Sarabia dont la cote est plutôt bonne sera peut-être nécessaire. Affaire à suivre...