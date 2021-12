Soudan : le sélectionneur français Hubert Velud remercié

La Fédération soudanaise de football a annoncé ce dimanche s'être séparé de son sélectionneur Hubert Velud (62 ans) à moins d'un mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue l'hiver prochain au Cameroun. En poste depuis janvier 2020, le technicien français avait réussi à qualifier les Crocodiles du Nil pour la compétition continentale, éliminant notamment l'Afrique du Sud dans son groupe d'éliminatoires. Il est le deuxième entraîneur licencié juste avant la CAN après le Franco-Allemand Gernoth Rohr, remercié par le Nigeria dimanche.

«Le conseil d'administration de la Fédération soudanaise de football (SFA) a tenu sa deuxième réunion le dimanche après-midi 12 décembre 2021, et les résultats de la première session de la réunion étaient les suivants (...) : La révocation du staff technique de la première équipe nationale et la nomination d'un staff technique soudanais sous le nom de « Nidaa Soudan » après concertation avec les spécialistes et la direction technique de la fédération, à condition que le staff technique comprenne Burhan Tiya, Moubarak Salman, Mohsen Sayed, Ibrahim Hussein», peut-on lire dans le compte-rendu de la SFA sur ses réseaux sociaux.