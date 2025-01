La Juventus annonce le départ de Danilo

L’histoire entre la Juventus et Danilo vient de prendre fin. Le club italien vient d’annoncer le départ du latéral brésilien de 33 ans : «Danilo Luiz da Silva et la Juventus se disent au revoir : «le défenseur brésilien et le club bianconeri se séparent après cinq ans et demi de collaboration. La rupture consensuelle est officielle»*, est-il indiqué.

«Un champion à qui nous ne pouvons que souhaiter le meilleur après 213 apparitions agrémentées de neuf buts, un Scudetto, une Supercoupe d’Italie et deux Coupes d’Italie - la dernière soulevée en tant que capitaine à Rome en mai dernier», précise la Vieille Dame. L’ancien défenseur du Real Madrid et de Man City devrait maintenant être officialisé en tant que nouveau joueur de Flamengo, dans un transfert gratuit.