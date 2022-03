JT Foot Mercato : le FC Barcelone s'active déjà pour le prochain mercato

La suite après cette publicité

La révolution du Barça

En Espagne, tout va beaucoup mieux pour le FC Barcelone sur le plan sportif. Les plans des Catalans sur le mercato semblent aussi se dérouler sans accroc. Les dirigeants du Barça sont convaincus de pouvoir signer Erling Haaland cet été. Xavi a directement rencontré le Norvégien lors d'un rendez-vous à Munich. Il veut le convaincre de le rejoindre au Barça. Les Blaugranas sont même prêts à lâcher une énorme somme pour le signer. Au total, on parle quand même d'une enveloppe de 335 M€. Le FC Barcelone travaille aussi sur d'autres dossiers pour le prochain mercato, et selon Mundo Deportivo, ça avance bien et ça s'accélère même pour Franck Kessié, qui sera libre cet été. C'est pareil pour Andreas Christensen, lui aussi sera sans contrat en juin, et lui aussi devrait prendre la direction de Barcelone. D'ailleurs, le Barça est également à l’œuvre pour prolonger les éléments importants comme par exemple Gavi et Araujo. Les prolongations sont proches d'être validées selon le média Sport. Un accord officiel pourrait tomber dans quelques jours, juste après le Clasico qui a lieu le 20 mars prochain.

Le PSG force pour Zidane

Le Paris Saint-Germain rêve plus que jamais de faire asseoir Zinédine Zidane sur son banc. L'Émir Al-Thani en personne essaye de le convaincre de venir. En effet, d'après nos informations, les contacts sont réguliers entre les deux hommes. Le richissime propriétaire du PSG connaît bien Zizou et l'apprécie tout particulièrement. Ça fait déjà quelques mois qu'on vous l'a révélé sur Foot Mercato, l'ombre de Zidane plane au-dessus du Parc des Princes. Et si au départ, il n'était pas très chaud, l'ancien coach du Real Madrid est de plus en plus tenté par l'idée d'entraîner les stars du PSG. Il ne veut pas rejoindre le club en cours de saison, mais il envisage sérieusement d'accepter le poste cet été, avec à ses côtés un certain Arsène Wenger, dans un rôle de directeur sportif.

Cavani veut jouer en Liga

L'avenir d'Edinson Cavani pose question en Angleterre. L'Uruguayen est en fin de contrat en juin prochain avec Manchester United. L'ancien buteur du PSG aurait choisi sa future destination. En janvier, on l'annonçait sur le départ et le Barça lui faisait les yeux doux, mais il avait finalement été convaincu de rester à Manchester United. D'après The Guardian, il ne prolongera pas, c'est sûr, et son objectif serait de découvrir un nouveau championnat : la Liga. El Matador a déjà connu les pelouses de Serie A, de Ligue 1 et de Premier League.