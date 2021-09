Ligue des Champions : le BvB l'emporte à Besiktas, le Sheriff Tiraspol s'offre le Shakhtar

Au tour du Borussia Dortmund de lancer sa campagne de Ligue des Champions. Tombé dans le groupe C en compagnie du Besiktas, du Sporting CP et de l'Ajax, le club allemand débutait par un déplacement toujours compliqué à Istanbul. Avec Haaland, Bellingham, Reus et Malen en quatuor offensif, les hommes de Marco Rose débutaient difficilement cette rencontre. Bousculé par un collectif emmené par quelques têtes bien connues comme Pjanic, Ghezzal ou encore Batshuayi, le BvB subissait l'intensité mise par des Turcs entreprenants.

La suite après cette publicité

L'attaquant belge se procurait même une énorme situation en réussissant une frappe en pivot déviée de justesse par un impeccable Kobel (6e). La défense allemande s'est à nouveau fait une frayeur sur cette longue ouverture de Pjanic dans le dos de Guerreiro mais Ghezzal était trop court pour récupérer (10e). Passé l'orage, le BvB parvenait à contrarier le pressing adverse pour marquer sur sa première occasion. Dahoud alertait Meunier côté droit, dont la reprise en une touche dans la course de Bellingham permettait au jeune Anglais d'ouvrir le score d'un bel enchaînement (0-1, 20e).

Grande première pour le Sheriff Tiraspol

Le Besiktas avait déjà laissé passer sa chance. Malgré une opportunité, le club stambouliote ne se montrait plus vraiment dangereux. Pire encore, après avoir échappé à une première situation d'Haaland (26e) puis de Reus (28e), les locaux encaissaient le but du break après un formidable travail de Bellingham conclu par Haaland (0-2, 45e+3). Le BvB avait fait le plus dur et aurait pu alourdir le score en seconde période si Guerreiro (52e), Bellingham (66e), Haaland (71e), Moukoko (88e), Knauff (90e) et Meunier (90e+2) s'étaient montrés plus réalistes. Pas de quoi nourrir de gros regrets même si les Aigles Noirs ont réduit l'écart dans le temps additionnel par Montero (1-2, 90e+4). Cette victoire 2-1 lance parfaitement la formation de la Ruhr.

L'étonnant Sheriff Tiraspol prend lui la première place dans la poule D. Pour le premier match de son histoire en Ligue des Champions, le club moldave s'est offert le scalp du Shakhtar Donetsk 2-0, tombeur de l'AS Monaco en barrages. Adama Traoré a ouvert le score d'une splendide volée dès le premier quart d'heure de jeu (1-0, 16e). Méconnaissables durant cette rencontre, les Ukrainiens n'ont jamais réussi à élever leur niveau de jeu, encaissant carrément un second but par l'intermédiaire de Yansane (62e). Le Sheriff aurait même pu obtenir une avance plus large par Traoré (77e) et Castaneda (80e).

Le classement du groupe C.

Le classement du groupe D.