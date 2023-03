Vidéo : Twitter se paye la tête de Casemiro

Casemiro n’avait pris aucun carton jaune lorsqu’il jouait au Real Madrid et en l’espace deux mois, le milieu de Manchester United en a écopé de deux. Aujourd’hui, face à Southampton, le joueur des Reds a planté ses crampons sur le tibia d’Alcaraz. L’arbitre Anthony Taylor, a été voir la VAR et a transformé le carton jaune initial en carton rouge ! Le Brésilien a donc été expulsé et va manquer les 4 prochains matchs ! Les Twittos s’en donnent à cœur joie pour le descendre.

