PSG : Gianluigi Donnarumma fait taire toute l’Italie !

Il a été critiqué, bousculé, remis en question, mais la muraille italienne Gianluigi Donnarumma ne cesse d’impressionner son monde ces dernières semaines. Désormais plus régulier, le portier italien dégage une sérénité dans ses décisions et une plus grande maîtrise de son jeu au pied. Déjà héroïque face à l’AS Monaco (0-0), le natif de Castellammare di Stabia avait réalisé quatre arrêts de grande classe pour éviter une défaite de son équipe dans la Principauté : «Pas de sentiment personnel, j’ai fait un bon match. Ici, ce n’est pas facile et nous voulions gagner, mais Monaco est une grande équipe. On a fait un bon match malgré tout. L’adversaire a de la qualité, il y a eu de la difficulté, l’équipe a eu une bonne attitude», s’était réjoui Gigio après la rencontre. Mardi soir, sur la pelouse du stade d’Anoeta contre la Real Sociedad (1-2), l’Italien de 25 ans a encore une fois montré l’étendue de son talent dans ce 8e de finale retour de Ligue des Champions.

«Gigi est un des meilleurs gardiens du monde, il travaille très bien et il s’est adapté à nos idées. Il est très intelligent, il nous donne beaucoup de confiance car c’est difficile de marquer contre lui», avait martelé l’entraîneur Luis Enrique après le duel contre Monaco. Et hier dans le Pays basque espagnol, Gianluigi Donnarumma n’a pas raté sa mission. Lui, qui avait coûté cher au PSG contre le Real Madrid en 8e de finale de l’édition 2022, a troqué le bonnet d’âne de zéro pour endosser le costume de héros, à l’image de sa superbe parade digne d’un gardien de handball, devant Benat Turrientes (79e). Mais derrière ce retour en force de Super Gigio, certains protagonistes en Italie trouvent les réponses à leurs mille questions. En effet, à quelques mois de l’Euro 2024 en Allemagne (du 14 juin au 14 juillet 2024), la Squadra Azzurra ne devrait en aucun cas changer de portier, à l’heure où des tifosi et des journalistes réclamaient Guglielmo Vicario ou encore Michele Di Gregorio.

Une forme qui impressionne l’Italie !

Les hommes mentent, pas les chiffres. Selon la base de données Wyscout, Gianluigi Donnarumma est actuellement le gardien le plus décisif sur sa ligne dans les cinq grands championnats européens. Si les arrêts sur sa ligne ont toujours représenté son point fort, il devient aujourd’hui le maître de cette force, le meilleur dans l’exercice. De quoi rassurer les tifosi italiens qui demandaient sa tête, il y a encore quelque temps : «Je n’ai jamais été le plus grand fan de Donnarumma mais il faut reconnaître que sa montée en puissance depuis plusieurs semaines est la preuve qu’il est capable de répondre présent quand la gronde populaire s’intensifie contre lui. Il a souvent été critiqué d’être trop mou, pas assez dur quand on le piquait, quand on le sortait de sa zone de confort», nous confie Giovanni, supporter de l’Inter et de la Squadra Azzurra. A noter que l’ancien gardien rossonero affiche une moyenne de 75% d’arrêts par match cette saison. Toujours infaillible dans cette zone.

Après deux absences traumatisantes en Russie (2018) et au Qatar (2022), l’Italie traverse une phase de transition sous la houlette de Luciano Spalletti, arrivé en grande pompe pour remplacer Roberto Mancini. Si le grand chantier réside sur les lignes offensives, l’ancien entraîneur du Napoli peut compter sur Gianluigi Donnarumma : «J’ai cette impression que Gigio a su compenser son jeu au pied pour mettre en avant ses autres qualités. Et ça l’a rendu plus fort. Hier, il ne réussit que très peu de relances, mais sur la ligne il était indomptable. Et si il a des centraux qui savent relancer devant lui, peut-être que ça sera l’une des clés pour finir en beauté sa saison à Paris», analyse Teo Contu, journaliste et tifoso de l’AC Milan. Une valeur sûre, un élément constant, un talent évident… Voilà ce qui manque le plus à l’Italie qui, malgré de solides jeunes qui se développent dans le secteur défensif, peine toujours à retrouver ses lettres de noblesses. Le Donnarumma de 2024 coche toutes ces cases, tous les besoins de la sélection italienne.

«Qui est Mbappé ? Désormais c’est Donnarumma la nouvelle idole de Paris», ce sont en ces mots dithyrambiques que la quotidien italien, la Gazzetta dello Sport, a titré l’un de ses récents papiers au sujet du gardien italien : «Aux alentours de Noël, les médias français faisaient pression pour que même le novice Tenas soit titulaire, pointant du doigt les incertitudes de l’Italien dans son jeu de jambes. Gigio ne s’est cependant pas laissé destabiliser, multipliant les performances de haut niveau en Ligue des Champions et en championnat», a poursuivi le journal au papier rose dans son analyse de la performance de haute voltige de Gigio contre Monaco. Avec 60 sélections en Nazionale, le gardien du PSG a d’ailleurs reçu officiellement le capitanat de la sélection italienne depuis que Leonardo Bonucci n’est plus convoqué en sélection. Il Capitano Gigio est prêt à défendre le titre de son pays en Allemagne, lui qui avait été le héros de l’épopée de la Squadra Azzurra à l’été 2021.