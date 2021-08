Lionel Messi au PSG : le troll de la LFP

La suite après cette publicité

La signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est un énorme coup pour le club de la capitale, mais aussi pour le championnat de France. Déjà gâtée par la présence de superstars mondiales telles que Neymar et Kylian Mbappé, la L1 a accueilli celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps.

Un sacré coup de pub pour la LFP. D’ailleurs, cette dernière n’a pas manqué de troller ses concurrents européens. Souvent moquée et surnommée la « farmers league » (le championnat des fermiers), la L1 s’est un peu « vengée ». La LFP a en effet posté un tweet où il est écrit : « les fermiers ont nouveau GOAT ». Un jeu de mots puisque goat signifie chèvre (pour le côté fermier) en anglais, mais c’est aussi les initiales de « greatest of all time » (le meilleur de tous les temps).