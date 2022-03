Le message fort d'Ismael Bennacer après la non-qualification de l'Algérie

Au bout de la nuit, l'Algérie pensait avoir décroché son billet pour la Coupe du Monde avec ce but de la tête d'Ahmed Toula (118e) mais les Camerounais, qui ne voulaient pas goûter à la sauce algérienne, ont inscrit un but sur l'ultime action du match grâce au Lyonnais, Karl Toko Ekambi. Forcément la déception est énorme pour tout un peuple qui plaçait beaucoup d'espoir en son équipe nationale. Ismaël Bennacer, le milieu de l'AC Milan, comprend la frustration : «mes frères et sœurs algériens, le football est un sport magique, mais parfois cruel et injuste. Comme beaucoup, je suis abattu suite à la défaite d'hier. Mais une chose est sûre, je suis et resterai toujours fier de me battre pour vous. »

Sur Twitter, le jeune milieu de terrain a souhaité remercier les fans, toujours à fond derrière l'équipe, préférant ensuite regarder vers l'avant et oublier cet échec : «merci pour le soutien dont vous faites preuve dans les bons comme dans les mauvais moments. En toutes circonstances, vous nous rendez encore plus fiers de représenter l'Algérie. Cette défaite fait mal et sera difficile à oublier, mais il va falloir tourner la page, relever la tête et penser aux prochaines échéances. Restons unis et soudés, des jours meilleurs arrivent et nos couleurs brilleront de nouveau. On fera tout pour vous procurer le bonheur que vous méritez. On a gagné ensemble, on est tombés ensemble, et on se relèvera ensemble.»