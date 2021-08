Junior Firpo règle ses comptes avec le Barça

Junior Firpo vit dès jours plus heureux à Leeds. Enfin c'est ce qu'il dit. Acheté par le club anglais contre 15 M€ (plus 3 M€ de bonus), le latéral gauche aura servi à remplir les caisses bien vides du Barça. Les Blaugranas ne comptaient pas sur lui. Ils n'ont jamais vraiment compté sur lui même. Recruté au Betis pour 20 M€, il n'aura participé qu'à 24 matches de Liga en deux ans pour un but et trois passes décisives. Remplaçant de Jordi Alba, il était invité à quitter rapidement le club.

À en croire ses déclarations accordées à la plate forme DAZN, il en garde une certaine amertume en bouche, reconnaissant n'avoir même plus le goût pour le foot. «Honnêtement, je me suis fixé comme objectif de retomber amoureux du football. J'ai passé deux ans... Je ne vais pas te dire à quel point c'est difficile quand tu rentres à la maison, que tu as la famille, les enfants... Mais quand il s'agit de foot, j'étais sans envie de faire quelque chose, sans l'amour de gagner, sans la volonté de m'amuser comme je me suis toujours amusé avant.»

Junior Firpo critique les méthodes d'entraînement du Barça

Parti du Barça, le joueur de 24 ans estime qu'il était sans doute un peu trop tôt pour lui de signer dans un tel club à son jeune âge. «Si c'était à refaire, je le referais quand même. Quand le Barça vient vous voir, ou le Real Madrid, c'est très difficile de dire non», reconnaît-il. Désormais, l'aventure catalane est derrière lui. Le voilà en Angleterre sous les ordres d'un certain Marcelo Bielsa dont les méthodes semblent déjà le ravir. Il en profite d'ailleurs pour glisser un petit tacle à son ancien club en matière d'entraînement.

«Je suis ici depuis deux semaines seulement et j'ai déjà vu plus de vidéos individuelles qu'en deux ans au Barça. Ils expliquent comment ils veulent que vous jouiez et ce qu'ils veulent que vous fassiez. Cela signifie qu'ils s'occupent des moindres détails. Ils vous ont étudié pour vous dire comment vous devez vous comporter dans chaque action. Cela retient forcément l'attention car c'est une façon très différente de travailler.» Et il conclut son interview en remerciant Bielsa d'être en train de lui redonné le sourire sur un terrain.