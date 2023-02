André Ayew rejoint Nottingham Forest

Sans club depuis le 29 janvier dernier et son départ d’Al-Sadd SC, où il a inscrit 18 buts en 29 matches disputés, André Ayew est de retour en Angleterre. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, c’est du côté de la Premier League que l’ancien Marseillais, aujourd’hui âgé de 33 ans, va poursuivre sa carrière. Après avoir trouvé un accord de 6 mois avec Nottingham Forest, l’international ghanéen (113 sélections, 24 buts) s’est officiellement engagé avec les Reds, orphelins de Taiwo Awoniyi, blessé plusieurs mois.

«Nottingham Forest est ravi d’annoncer la signature du capitaine du Ghana André Ayew. L’attaquant rejoint un transfert gratuit suite à son récent départ d’Al Sadd et a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. André portera le numéro 42 pendant son séjour à Trentside», précise le communiqué. De son côté Ayew n’a pas caché sa joie : «c’est un sentiment formidable de signer pour Nottingham Forest. Je sais à quel point le club est grand et je sais à quel point le club compte pour la ville et les fans. Cela a toujours été difficile chaque fois que j’ai joué contre Forest et au City Ground et j’adore le stade.»

