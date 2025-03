Brest : la très grosse frustration d’Eric Roy après la défaite à Lyon

Présent au micro de DAZN après la défaite des siens au Groupama Stadium, Eric Roy, le technicien du Stade Brestois, a affiché sa frustration : «Se retrouver à 1-1 à la mi-temps c’était frustrant, on a fait beaucoup de choses bien, on n’a pas eu d’efficacité et c’est ce qui compte malheureusement dans le sport de haut niveau. Ils sont rentrés deux fois dans la surface, ils ont marqué deux buts (rires), on a tiré 15 fois je crois, on a eu des situations incroyables et même parfois sans tirer à la fin. Le plan de jeu était bon, l’état d’esprit, les attitudes aussi. Qu’est ce que je peux reprocher à mes joueurs ? C’est frustrant pour les garçons mais c’est le football».

La suite après cette publicité

Relancé sur la rencontre, le coach du SB29 a également évoqué l’arbitrage, sans pour autant mettre de l’huile sur le feu : «La frappe de Jonas est arrêtée par une main, la main est au sol, ok, le ballon tape le genou avant, ok, mais ce n’est pas sanctionnable ? Moi je veux bien mais s’il y a but derrière ? Ça peut toucher 10 fois une partie du corps avant et ensuite la main mais si cette main empêche un but derrière ? Est ce que le geste défensif du Lyonnais est maîtrisé ? Enfin voilà, après c’est un contexte particulier, les arbitres sont vilipendés aujourd’hui, ils ont un métier compliqué et je veux les soutenir même si aujourd’hui il y a eu des décisions contre nous». Le message est passé !