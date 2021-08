PSG : Lionel Messi est "un cauchemar" selon David Luiz

David Luiz (34 ans) s’est exprimé sur l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, dans un entretien accordé au Daily Mail. Pour l’ancien défenseur du PSG, avec qui il a joué de 2014 à 2016, l’Argentin « est un cauchemar, il vaut mieux ne pas jouer contre lui ! » Il l’a affronté à quatre reprises sous les couleurs parisiennes, pour trois défaites et une seule victoire.

Il est également revenu sur un des gros transferts de ces dernières heures, celui de Romelu Lukaku à Chelsea : « Romelu mérite ce transfert. Je me souviens du jour où il a manqué le penalty décisif contre le Bayern Munich lors de la Supercoupe d'Europe en 2013 et il était tellement triste, c'était encore un jeune joueur. Mais il ne l'est plus maintenant, il est devenu un homme et je pense qu'il va le prouver pour être exceptionnel avec les Blues. » Libre depuis son départ d’Arsenal, David Luiz est lui toujours à la recherche d’un club.