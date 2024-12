Manchester United : Ruben Amorim tacle l’entourage de Marcus Rashford

Qu’il semble loin où Marcus Rashford avait ébloui Manchester United au point d’être considéré comme l’attaquant appelé à régner durant des années sur Old Trafford. Au gré de saisons sinusoïdales, l’Anglais, désormais âgé de 27 ans, a perdu de sa superbe, de son aura et surtout de son importance au sein du groupe mancunien. Pire, il vient d’être écarté du groupe lors des trois derniers matches par son nouvel entraîneur Ruben Amorim, qu’on disait pourtant désireux de relancer le joueur.

La suite après cette publicité

Les choses se sont donc envenimées et Marcus Rashford a lâché la phrase redoutée il y a 5 jours. «Je pense que je suis prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne». Une déclaration qui a surpris outre-Manche. Si Ruben Amorim a d’abord interprété cette sortie de la manière la plus positive possible, il a répliqué ce lundi soir, sur Skysports.

Il accable l’entourage de Rashford

Et il a clairement pointé du doigt l’entourage de l’attaquant. « C’est une situation difficile. Je comprends que ces joueurs ont beaucoup de gens autour d’eux, qui font des choix qui ne sont pas la première idée du joueur. Je suis toujours là pour aider Marcus en tant que joueur. Je dois faire ce que j’ai à faire. Ils ont choisi de faire l’interview car il ne s’agit pas seulement de Marcus. Je comprends cela », a-t-il lancé. Rashford aurait donc été influencé à l’heure de faire son commentaire. Est-il pour autant condamné par Ruben Amorim, qui vit sa première crise depuis la défaite contre Bournemouth à Old Trafford ?

La suite après cette publicité

« En tant qu’entraîneur, je me concentre sur la performance et la façon de s’entraîner. Le reste, c’est mieux pour moi et pour le club de s’en occuper le moment venu. Pour le moment, je me concentre sur l’amélioration de Marcus et nous avons besoin d’un gars talentueux comme Marcus. J’oublie l’interview maintenant et je vois ce que je vois sur le terrain », a-t-il assuré. Amorim veut se concentrer sur l’aspect sportif et c’est bien cela qu’il faudra analyser si Rashford est encore mis de côté dans les prochains jours.