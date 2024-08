PSG : Carlos Soler à un pas de West Ham

C’est probablement l’indésirable du PSG avec la plus grosse valeur marchande actuellement. Arrivé il y a deux ans au PSG, Carlos Soler n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et du PSG qui lui cherche activement une porte de sortie depuis plusieurs semaines. Et après avoir un temps sondé un retour en Liga, le milieu de 27 ans se rapproche bien de la Premier League. Outre Everton qui s’est récemment positionné, c’est West Ham qui semblait jusqu’ici le plus intéressé comme nous vous l’avions révélé. La formation de Julen Lopetegui en avait fait une priorité, le technicien espagnol appréciant tout particulièrement le profil de l’ancien de Valence.

Et le technicien espagnol, qui souhaite avoir un profil créatif au milieu de terrain pour épauler Lucas Paqueta, va finir par obtenir gain de cause. Selon nos informations, les différentes parties se sont clairement rapprochées ces dernières heures. Carlos Soler est désormais tout proche de s’engager avec les Hammers qui débourseront 23 millions d’euros pour le récupérer au PSG (soit un montant supérieur à la somme déboursée par Paris il y a deux ans lors de son acquisition). L’optimisme est de mise et le dénouement serait imminent. Et cela pourrait bien faciliter le PSG dans cette fin de mercato.