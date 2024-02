OM - FC Metz : les compositions officielles

Début de la 21ème journée de Ligue 1 avec un déplacement du FC Metz au stade Vélodrome pour affronter l’Olympique de Marseille ce vendredi à 21h (suivez la rencontre en direct sur FM). C’est un OM dans le doute qui accueille Metz avec une seule victoire en 2024, c’était contre Thionville en Coupe de France. Le jeu de Gattuso peine toujours à se faire voir et les absences des joueurs partis à la CAN n’ont pas aidé non plus. Le seul Olympien manquant est désormais Mbemba qui jouera pour la troisième place de la CAN contre l’Afrique du Sud, tous les autres africains sont de retour depuis quelques jours déjà, de quoi redémarrer une dynamique sur ce début d’année. Autre point d’espoir côté OM, ils sont invaincus contre Metz depuis 2017, même s’il y a eu tout de même 5 matchs nuls en 8 rencontres.

Les Messins, eux, sont à la lutte pour le maintien. Actuellement barragistes, ils n’ont pas connu la victoire depuis le 26 novembre dernier et un succès contre Lorient, concurrent direct au maintien. Pour les compositions d’équipes, Gattuso reconduit son 4-3-3 avec Ounahi et Harit au milieu de terrain. Moumbagna tient sa première titularisation en pointe avec Aubameyang et Ndiaye sur les côtés. Derrière Merlin est de nouveau titulaire en tant qu’arrière gauche. Les Messins évolueront en 5-3-2 avec une défense centrale composée du jeune Sané, Traoré et Hérelle, Udol et Van Den Kerkhof sur les côtés. Au milieu, on retrouve N’Doram avec Jacques et Camara. Enfin, Mikautadze est de retour à la pointe de l’attaque.

Les compositions d’équipes :

OM : Pau Lopez - Clauss, Gigot (cap.), Balerdi, Merlin - Ounahi, Onana, Harit - Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang.

FC Metz : Oukidja - Sané, Traoré, Hérelle, Udol (cap.) - Camara, N’Doram, Jacques - Van Den Kerkhof, Mikautadze, Zé.

