Nicolas Pépé signe librement à Villarreal

À 29 ans, Nicolas Pépé a encore de l’énergie à revendre. «Ca fait deux ans que je n’ai pas fait de pré-saison. Et j’en ai besoin pour redevenir le joueur rapide que j’étais auparavant. J’ai vraiment beaucoup appris ces dernières années. Bien sûr que je suis le même joueur. Je vieillis, ce qui est normal, mais je suis toujours le même joueur qu’avant», avait-il martelé dans un entretien accordé à la BBC ces dernières semaines.

Aujourd’hui dans la force de l’âge, l’ancien joueur du LOSC a besoin de temps de jeu, et surtout de confiance, ce qu’il n’a pas toujours pu avoir ces dernières saisons. Lors de son passage à Nice en 2022/2023 (19 matches, 6 buts), il avait livré quelques motifs d’espoir, mais n’avait eu que six mois pour s’exprimer dans un collectif chancelant. La saison passée, l’international ivoirien s’était refait une santé du côté de Trabzonspor, en Turquie, où il a pu se montrer décisif et prouver qu’il en avait encore sous le pied.

Villarreal tente le pari Pépé

«On est à l’écoute de toutes les offres, ensuite, ce sont mes représentants qui me mettront au courant des véritables intentions d’un club. Et si ce ne sont pas des offres sérieuses, je ne les écouterai pas. Mais on verra ce qui se passera. Un retour en Angleterre ? Je ne l’exclus pas», avait signifié Pépé à la BBC, animé par cet esprit de revanche après son passage qu’il juge inabouti à Arsenal. Aujourd’hui pourtant, c’est en Espagne que le gaucher va désormais prendre ses quartiers. Ce dimanche, Villarreal a officialisé l’arrivée du joueur de 29 ans.

«Le Villarreal CF a trouvé un accord avec Nicolas Pépé pour lequel le footballeur franco-ivoirien jouera en jaune pour les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2026. Le nouveau joueur talentueux du Sous-marin jaune, gaucher, est ailier droit, bien qu’il puisse également jouer dans n’importe quelle position offensive. Déséquilibrant, rapide, puissant. Un pur spectacle pour le Sous-marin», indique le communiqué du club, qui devait se renforcer après les départs d’Alexander Sørloth à l’Atlético de Madrid et de Ben Brereton Díaz à Southampton.