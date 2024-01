Mercato : qui est Faris Moumbagna, la future recrue de l’OM ?

Son nom est encore méconnu du grand public mais pour les nombreux amateurs de Football Manager, Faris Moumbagna n’est pas une découverte. Il faut dire qu’il n’est plus un novice non plus puisqu’il a déjà 23 ans et quelques saisons dans les jambes. L’Europe du football va pouvoir le découvrir avec un peu de plus de visibilité car, comme annoncé par RMC Sport hier et ce que nous confirmons, le club de Bodø/Glimt a accepté une offre de 8 M€ en provenance de l’OM. Le Camerounais devrait débarquer sur la Canebière dans les prochains jours, lui qui dispute actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions Indomptables en Côte d’Ivoire.

C’est pour cela que sa visite médicale est programmée en Côte d’Ivoire, comme nous le révélions hier soir. Cette CAN 2023 permettra aux supporters marseillais de se faire une première idée sur cette toute nouvelle recrue, elle qui est entrée à 5 minutes du terme lors du nul face à la Guinée (1-1). L’attaquant fêtait sa troisième sélection seulement, lui qui a été appelé pour la première fois en novembre dernier. Pas facile de le suivre il faut dire. Moumbagna évolue en Norvège depuis 2020 loin des grands ensembles du pays, d’abord au Kristiansund BK, puis à Bodø/Glimt qui l’a recruté pour seulement 350 000 euros il y a un an.

Un véritable globe-trotter

C’est durant cette année 2023, à l’entrée du Cercle polaire, qu’il a véritablement explosé. Auteur de 15 buts et 8 passes décisives en 28 matchs d’Eliteserien, il est sacré champion de Norvège et frôle même le doublé en s’inclinant en finale de la coupe (3 buts en 6 rencontres). Le natif de Yaoundé est dans la continuité de ce qu’il avait montré à Kristiansund, club qui l’avait prêté un an aux Danois de SønderjyskE (saison 2021/2022) sans grande réussite. Vous l’aurez compris, le Camerounais n’est pas vraiment effrayé par les contextes dépaysants. Il en a même fait sa marque de fabrique.

«J’ai voyagé aux États-Unis à l’âge de 16 ans, ce n’est donc pas la première fois que je suis loin de ma famille», expliquait-il à son arrivée dans le Nord norvégien. Quatre ans avant de poser ses valises en Europe, il passe par l’académie Montverde en Floride qui évolue en USL League 2, un championnat amateur assez relevé. Ses performances dans ce championnat dit de développement lui ouvrent les portes du Steel FC de Bethlehem, la réserve de l’Union de Philadelphie (MLS), qui évolue en USL Championship, l’équivalent de la 2e division américaine. C’est ici que l’attaquant globe-trotter commence à faire parler de lui.

Des qualités physiques et de finisseur impressionnantes

Gaucher particulièrement puissant et très rapide lorsqu’il part de loin, Moumbagna est un vrai finisseur. Ses atouts physiques (1m85, 80 kg) lui permettent également d’avoir une grosse présence dans la surface, notamment dans le jeu aérien, et de mobiliser ses adversaires. En plus de cela, il arrive en confiance à Marseille et possède déjà une certaine expérience de la Coupe d’Europe. Ce n’est pas un hasard si Burnley et Crystal Palace avaient un œil sur lui. Rien que sur ce début de saison 2023/2024 entre la phase de qualifications et le groupe de Ligue Europa, il cumule 6 buts en 12 rencontres. Un atout à ne pas négliger avant d’affronter le Shakhtar Donetsk.