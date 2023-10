Brighton blinde Kaoru Mitoma

Belle nouvelle pour les supporters de Brighton. L’ailier international japonais Kaoru Mitoma (26 ans), véritable révélation de la Premier League depuis la saison passée, a prolongé son contrat avec les Seagulls, et ce jusqu’en 2027. Auteur de 3 réalisations et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant des Samurai Blue (18 sélections, 7 buts), ciblé notamment par le FC Barcelone, est rapidement entré dans le cœur des supporters de l’Albion depuis son arrivée en août 2021, après un an en prêt à l’Union Saint-Gilloise.

«S’assurer qu’un joueur de la qualité de Kaoru restera avec nous à long terme est une excellente nouvelle. Kaoru s’est adapté à la Premier League la saison dernière et est rapidement devenu l’un de nos joueurs les plus importants. Son succès est aussi le reflet du travail des départements qui ont joué un rôle dans son recrutement, l’ont aidé à acquérir une expérience importante en prêt et, finalement, à devenir un élément important du groupe de l’équipe première de Roberto. Je ne doute pas que nos supporters seront ravis de cette nouvelle», a déclaré le directeur technique David Weir à la suite de l’annonce.