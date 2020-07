Vente OM : Mohamed Ajroudi prêt à payer les 500 000 € réclamés par l'OM

La tension est palpable entre l’Olympique de Marseille et Mohamed Ajroudi. On apprenait récemment que le premier cité décidait de réclamer l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre du duo Mourad Boudjellal-Mohamed Ajroudi. Une démarche juridique donc dans laquelle l’OM réclamait pas moins de 500 000 euros en guise de dommages et intérêts aux deux hommes d’affaires. Une démarche qui n’a pas manqué de faire réagir Mourad Boudjellal hier, dans une interview accordée à RMC Sport. Mais le second concerné l’a également fait ce matin via un communiqué, de manière assez directe.

« Quant au demi-million que M. Eyraud réclame à titre de dommage-intérêts, nous sommes prêts à le payer sans procès », déclare-il avant d’ajouter des mots forts qui pourraient mener à un tournant de cet épilogue.« Pour une rencontre d’une durée d’une journée face à face, avec M. McCourt en personne. Ainsi, nous éviterons de perdre du temps avec son entourage, qui lui communique une perception très déformée de la réalité, par peur de perdre la poule aux œufs d’or». Une énième déclaration qui ne devrait pas manquer de faire réagir les personnes concernées et alimenter un peu plus les médias quant à ce feuilleton qui ne semble pas prêt de se terminer.