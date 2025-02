Coupe de France : Reims se qualifie contre Angers, Cannes surprend Guingamp

La fièvre de la Coupe de France s’est emparée de plusieurs clubs français ce mardi soir. Les quarts de finale de la Coupe de France 2025 débutent avec un duel 100% Ligue 1 entre Angers et Reims. A domicile, le SCO s’articulait dans un 4-3-3 avec Melvin Zinga dans les cages derrière Marius Courcoul, Abdoulaye Bamba, Jordan Lefort et Jacques Ekomié. Le milieu de terrain était assuré par Yassine Belkhdim, Jean-Eudes Aholou et Himad Abdelli.

De leur côté, les Champenois s’organisaient dans un 4-4-2 losange avec Yehvann Diouf qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Hiroki Sekine, Joseph Okumu, Amadou Koné et Sergio Akieme. John Patrick, Valentin Atangana et Mory Gbané se retrouvaiennt dans l’entrejeu avec Teddy Teuma un cran plus haut. En pointe, Junya Ito était épaulé par Keito Nakamura. Teddy Teuma a été trouvé dans l’axe et a glissé une sublime passe vers la gauche de la surface pour Sergio Akieme qui a été totalement seul. Ce dernier a armé un tir croisé qui est passé à droite des buts de Melvin Zinga (16e). Sur un débordement sur la gauche de Farid El Melali qui a centré fort devant le but rémois. Ibrahima Niane a remis en retrait de la tête pour Jim Allevinah dont la reprise a été déviée au-dessus du but par Sergio Akieme (33e). SUr un corner sur la droite de Farid El Melali vers le premier poteau. Jim Allevinah a surgi et placé une tête croisée vers la gauche du but mais Yehvann Diouf a repoussé (34e). Trouvé plein axe par Hiroki Sekine à l’entrée de la surface angevine, Keito Nakamura a contrôlé face à Abdoulaye Bamba qu’il a surpris d’un crochet et a enchaîné d’une frappe en déséquilibre qui a fusé vers le but angevin. Melvin Zinga s’est interposé (42e).

Nakamura le sauveur

Au cours de la seconde période, Keito Nakamura est parvenue à trouver la brèche. Décalé sur la droite par Oumar Diakité, Hiroki Sekine a centré fort en retrait vers le point de penalty. Dans le dos d’Abdoulaye Bamba, Keito Nakamura a surgi et conclu d’une tête qui s’est logé sur la droite du but (79e, 1-0). Sublime centre d’Himad Abdelli vers la droite de la surface où Zinedine Ferhat a tenté une reprise à bout portant par Yehvann Diouf devant son but. Seul à bout portant, Ibrahima Niane a armé une frappe bien trop puissante qui est passée au-dessus du but vide (88e). Devant, Ibrahima Niane était accompagné dans les couloirs par Jim Allevinah et Farid El-Melali. Long centre d’Himad Abdelli vers le point de penalty où Lillian Rao-Lisoa a dévié de la tête pour Bamba Dieng qui s’est arraché pour égaliser d’un geste acrobatique qui a terminé dans la lucarne droite (90e+5, 1-1). Au cours de la séance de tirs au but, Reims a empoché son ticket pour les demis.

Dans l’autre rencontre jouée simultanément, Cannes accueillait l’EA Guingamp sur la pelouse du stade de Pierre de Coubertin. Dans un match dominé par les locaux, Chafik Abbas a ouvert le score (23e). Cédric Gonçalves a rapidement doublé la mise (30e). Même si Jacques Siwe a réduit la mise (46e), ce sont bien les Sudistes qui ont montré une supériorité pour verrouiller une qualification en demi-finale de la Coupe de France. En fin de rencontre, Julien Domingues a triplé la mise pour Cannes, de quoi mettre à l’abri le club sudiste (69e).