OM : la réaction désabusée de Géronimo Rulli après la claque reçue à Monaco

Ce samedi, l’Olympique de Marseille et Monaco s’affrontaient pour un choc de la Ligue 1, déterminant pour la deuxième place du championnat. Et cette fois, les Monégasques ont récupéré la place de dauphin grâce à une large victoire (3-0). Le score aurait pu être bien plus fleuve sans les arrêts de Rulli. Le portier marseillais a limité les dégâts.

Après la rencontre, il s’est présenté au micro de beIN Sports. Et il a semblé sans réponse face aux soucis de son équipe. «C’est très dur parce que c’était un match important pour notre saison. Je pense qu’on a mal fait les choses. Je ne sais pas comment l’expliquer. Dans ces moments, on doit travailler et sortir de la merde pendant la semaine. On jouera Montpellier la semaine prochaine, devant nos supporters et on doit gagner», a-t-il lancé.