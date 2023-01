Coppa Italia : Cremonese élimine Naples et file en quarts de finale

Suite des 8èmes de finale de la Coupe d’Italie avec un duel des extrêmes entre Naples, leader de la Serie A, et Cremonese, 18ème du championnat italien, au stade Diego-Armando-Maradona. Pour cette occasion, les Napolitains revêtaient un maillot assez spécial alors qu’ils évoluent normalement avec leur traditionnelle tunique bleu ciel. Ce nouveau maillot, baptisé «Premier amour» est d’ailleurs dédié à la Saint-Valentin. On y trouve notamment le motif d’une grosse trace de rouge à lèvres visible sur le fond blanc du maillot (voir ci-dessous). A la fin du premier quart d’heure de cette rencontre, Charles Pickel ouvrait le score pour les visiteurs après une passe décisive de David Okereke (18e, 0-1) mais les Partenopei réagissaient très rapidement pour égaliser et même renverser totalement cette situation mal embarquée avant même la fin de la première période. Le défenseur central brésilien de Naples, Juan Jesus, était le premier à trouver la faille pour les locaux quelques minutes après la demi-heure de jeu (33e, 1-1). Dans la foulée, Giovanni Pablo Simeone inscrivait une nouvelle réalisation pour permettre aux locaux de prendre l’avantage dans cette rencontre (38e, 2-1).

Au retour des vestiaires, les deux entraîneurs procédaient à de nombreux changements mais il fallait attendre les toutes dernières minutes du match pour voir le score évoluer. Cremonese trouvait les ressources pour égaliser à son tour grâce à Felix Afena-Gyan après un bon travail de Luca Zanimacchia (87e, 2-2). A noter le bon coaching de Davide Ballardini, fraîchement intronisé sur le banc de l’équipe première, sachant que les deux joueurs étaient rentrés au cours de la deuxième période. Les prolongations étaient alors inévitables pour les 22 acteurs de cette rencontre. Malheureusement pour Cremonese, Leonardo Sernicola se faisait exclure avant même la mi-temps pour un deuxième carton jaune reçu (90e et 100e). A dix contre onze, les visiteurs commençaient à vraiment souffrir. Malgré l’entrée de Victor Osimhen à la place de Tanguy Ndombele (102e), les Napolitains n’arrivaient pas non plus à trouver le chemin des filets et les deux équipes se dirigeaient vers la séance de tirs au but fatidique. L’équipe visiteuse a bien fait de résister jusque là puisqu’à la faveur d’un tir raté de Lobotka, Cremonese se qualifie en quart de finale (2-2, 5-4 t.a.b.).

