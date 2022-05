Edin Terzic redevient coach du Borussia Dortmund

Après le récent départ de Marco Rose à la surprise générale, le Borussia Dortmund devait agir et trouver un nouveau coach pour la saison prochaine. Le club allemand a décidé de fonctionner avec une solution interne avec la nomination d'Edin Terzic comme nouveau numéro un. Le Germano-Croate de 39 ans a été recruteur entre 2010 et 2013 et assistant dans les équipes jeunes puis adjoint de l'équipe première entre 2018 et 2020.

Borussia Dortmund has agreed to terms with Edin Terzic to become the new first-team head coach on a contract until 2025 🤝 pic.twitter.com/7PCDEM7Eyn