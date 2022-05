Marco Rose quitte le Borussia Dortmund !

Coup de tonnerre au Borussia Dortmund ! Une semaine après la fin de la Bundesliga où le BvB a terminé à la 2e place, le club allemand vient d'annoncer le départ de son entraîneur Marco Rose. «C'est le résultat d'une analyse intensive de la saison qui a eu lieu jeudi durant laquelle Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl et Matthias Sammer ont également participé, en plus de Marco Rose», précise le communiqué.

Arrivé sur le banc l'été dernier, l'entraîneur de 45 ans n'aura tenu qu'une seule saison, marquée par des résultats encourageants en championnat mais décevants sur la scène européenne. Le club de la Ruhr a terminé 3e de son groupe de Ligue des Champions, avant d'être éliminé en barrages de Ligue Europa par les Rangers, futurs finalistes. Ce départ est tout de même particulièrement inattendu, puisque Rose semblait préparer la saison prochaine.

Des convictions différentes entre Rose et la direction

«Cette journée n'est facile pour aucun d'entre nous, car le respect était mutuel et reste grand. Après une saison qui n'a pas été satisfaisante pour diverses raisons, nous avons dû nous rendre compte que nous n'avions pas exploité nos opportunités dans de nombreux domaines», poursuit Hans-Joachim Watzke, regrettant sans doute de ne pas avoir assez concurrencé l'indétrônable Bayern Munich dans un championnat où il n'aura pu jouer que la place de dauphin.

«Malgré une saison difficile avec de nombreux impondérables, j'étais convaincu de notre parcours. Au cours de notre conversation, j'ai eu l'impression que la conviction de tous les responsables n'était plus là. Finalement, nous avons donc décidé ensemble de mettre fin à la collaboration», ajoute Marco Rose dans le communiqué du BvB. Dortmund s'apprête donc à vivre une intersaison à chantiers multiples entre les départs de son entraîneur et d'Erling Haaland, et l'arrivée de Karim Adeyemi, tous déjà officialisés.