Le Borussia Dortmund s'offre Karim Adeyemi

Plus que jamais sur les pas d'Erling Braut Haaland. Ce qui n'était au premier abord qu'une simple rumeur, il y a de ça plusieurs semaines voire plusieurs mois, a ensuite enflé pour devenir une piste de plus en plus chaude, avant que la tendance ne se confirme véritablement. C'est donc sans véritable surprise que le Borussia Dortmund a officialisé ce mardi le recrutement de l'attaquant du RB Salzbourg Karim Adeyemi (20 ans).

« Adeyemi signe jusqu'en 2027 ! Le BVB a recruté l'attaquant Karim Adeyemi. Le joueur de 20 ans a terminé sa visite médicale à Dortmund aujourd'hui et a signé en fin d'après-midi un contrat valable jusqu'au 30 juin 2027», indique le communiqué des Marsupiaux publié pour l'occasion.

Adeyemi, le nouveau Haaland du BVB ?

Le RB Salzbourg, avec qui le joueur était sous contrat jusqu'en juin 2024, et le Borussia Dortmund s'étaient mis d'accord dès le mois d'avril autour d'une indemnité de transfert de l'ordre de 30 M€, auxquels pourraient venir s'ajouter près de 6 M€ de bonus. Une belle affaire pour l'écurie Red Bull, qui s'était offert le jeune prodige pour 3,35 M€ en provenance du SpVgg Unterhaching en 2018. L'international allemand (3 sélections, 1 but) touchera lui des émoluments estimés à 6,5 M€ annuels par la presse allemande sous ses nouvelles couleurs jaune et noir.

Karim Adeyemi, formé notamment au Bayern, aura la lourde tâche de remplacer le Cyborg Erling Haaland, qui quittera le Signal Iduna Park cet été pour rejoindre Manchester City. Le natif de Munich suit en tout cas à la trace le parcours emprunté par le Norvégien, qui avait quitté Salzbourg pour Dortmund en janvier 2020. Il a su convaincre le BVB de miser sur lui notamment grâce à ses qualités de vitesse indéniables, mais aussi grâce à son sens du but (33 buts et 23 passes décisives en 92 matches avec l'équipe autrichienne).