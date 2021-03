L'incroyable onze des joueurs en fin de contrat

La suite après cette publicité

La fin de saison se rapproche à grands pas et avec elle l'échéance de pas mal de contrats. Parmi elles, on retrouve des joueurs de top niveau qui ont décidé de ne pas prolonger, faute de proposition intéressante ou tout simplement par envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Comme souvent, nous vous proposons une équipe type de ces éléments en fin de contrat, d'autant que cette saison, elle est particulièrement compétitive, le contexte économique ayant sans doute contribué des situations parfois étranges. Cette saison, nous avons opté pour 3-4-3.

Comme en 2017, date de sa dernière prolongation, Gianluigi Donnarumma fait traîner les choses avec l'AC Milan. Le gardien de but de 22 ans n'a toujours pas signé de nouveau bail et ne semble pas presser de régler cette situation. Sans doute que son agent Mino Raiola y est pour quelque chose dans cette affaire mais ceci n'est qu'une supposition. Notre défense à trois compte pas moins de 8 Ligues des Champions au compteur. Sergio Ramos en détient 4 à lui tout seul. Aussi étonnant que cela puisse être, le capitaine du Real Madrid arrive en fin de contrat et même si les négociations devraient finalement aboutir, les choses traînent en longueur.

Le Real Madrid et le Barça dans tous les coups

À la droite et à la gauche de l'Espagnol, on retrouve deux joueurs du Bayern Munich. Jerome Boateng n'est pas certain de rester en Bavière, alors que club prendra une décision au dernier moment, comme l'a prévenu Hasan Salihamidzic. Pour David Alaba en revanche, la fin de l'aventure est entendue depuis un moment. Il devrait rejoindre le Real Madrid où l'attend un contrat de 4 ans, même si les clubs anglais n'ont pas encore rendu les armes dans ce dossier. La Casa Blanca est décidément omniprésente dans ce onze puisque deux de ses joueurs actuels composent notre milieu de terrain.

Il y a d'abord Lucas Vazquez en piston droit. À 29 ans, le joueur formé au club a tout connu avec les Merengues. C'est sans doute la fin d'un cycle, lui qui serait ouvert à un départ après avoir échoué dans des négociations pour une prolongation. Tout le contraire de Luka Modric qui devrait lui tout de même prolonger dans la capitale espagnole malgré ses 35 ans. À Liverpool, Georginio Wijnaldum ne fera pas de vieux os, au grand dam de Jürgen Klopp. On dit le milieu de terrain proche du Barça. Quant à Julian Draxler, alors qu'il s'avançait vers un départ du PSG, des négociations pourraient s'ouvrir prochainement a reconnu Leonardo.

L'incertitude Messi

Enfin devant, l'attaque fait mal aux yeux. Car oui, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone, son club de toujours. La tendance s'est récemment inversée et la Pulga s'avance plutôt vers un nouveau contrat mais, méfiance tout de même car le PSG ou Manchester City rodent pour ce qui serait l'un des coups du siècle. Pour l'associer, son grand ami Sergio Agüero est lui aussi en fin de contrat avec les Citizens. Les deux Argentins pourraient même se rejoindre l'an prochain en Catalogne où l'attaquant serait tombé d'accord pour un contrat de deux ans. Une mauvaise nouvelle pour Memphis Depay, lui aussi en fin de contrat à l'OL, et qui aurait bien aimé rejoindre les Blaugranas l'été puis l'hiver dernier.

Cette équipe a fière allure mais nous n'oublions que d'autres joueurs auraient pu être cité. On pense notamment à Edinson Cavani, dont la prolongation d'un an du côté de Manchester United n'est qu'optionnelle, tout comme Juan Mata, ou encore à Zlatan Ibrahimovic, qui se verrait bien continuer encore à l'AC Milan à 39 ans. Son coéquipier Hakan Çalhanoğlu devrait lui renouveler. En France, Stevan Jovetic arrive à la fin de son bail à Monaco, tout comme Jordan Amavi et Florian Thauvin à l'OM. Eric Garcia l'a lui confirmé, il ne restera pas à City et devrait s'engager avec le Barça. À la Roma, la prolongation d'Henrik Mkhitaryan se fera en fonction de ses performances, alors que Javi Martinez et Mamadou Sakho sont en passe de quitter respectivement le Bayern Munich et Crystal Palace.