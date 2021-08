LOSC-PSG : les notes du match

Le Paris Saint-Germain débute mal sa saison 2021-22. Vainqueur des huit dernières éditions du Trophée des Champions, le PSG tentait de défendre son titre à Tel-Aviv (Israël) sans ses stars Mbappé, Neymar, Di Maria, Verratti, Marquinhos, ses nouvelles recrues Donnarumma et Ramos et Gueye, forfait de dernière minute en raison d'un test positif au COVID-19. Pur pallier à ses absences, Mauricio Pochettino alignait un 4-3-3 avec Danilo en sentinelle, Hakimi à droite de la défense avec Diallo à gauche, Dina Ebimbe au milieu ainsi que Kalimuendo en attaque. Pour son premier match officiel à la tête des Dogues, Jocelyn Gourvennec a mis en place un 4-4-2 classique avec Araujo et Bamba sur les ailes et un duo offensif Yilmaz-David.

La suite après cette publicité

Dans un début de match fermé, les Lillois ont décidé de laisser le ballon pour évoluer en bloc bas et pousser le PSG à laisser des espaces sur les contre-attaques. Mais finalement, les Parisiens n'ont pas pris de risque et n'ont cadré qu'une seule frappe en première période signé Draxler (28e). L'Allemand tentait de loin et a obligé Jardim à détourner du poing. Coté Franciliens, Hakimi se montrait très présent sur son flanc droit, mettant en grande difficulté Reinildo et Bamba, mais les centres du Marocain n'inquiétaient pas assez le portier brésilien (18e, 39e).

Xeka foudroie Navas et offre son premier Trophée des Champions au LOSC

Et finalement, sur une contre-attaque lilloise, Yilmaz se présentait dans la surface et obligeait Navas à se déployer (40e). Quelques instants plus tard, Yilmaz, encore lui, jouait de son physique pour pouvoir servir en retrait Xeka. Le milieu de terrain nordiste a lâché une frappe puissante du droit dans le petit filet opposé pour permettre au LOSC d'ouvrir le score (1-0, 45e). Un coup dur pour Pochettino et ses hommes, juste avant la mi-temps.

La seconde période démarrait sur les mêmes bases que le premier acte, avec plus d'intensité et d'occasions coté PSG. De la tête, Diallo manquait le cadre (56e) et Draxler voyait sa reprise du pied droit fuir le cadre (56e). Quelques instants avant, Icardi pensait égaliser de près pour le PSG mais l'Argentin était signalé hors-jeu (55e). Mis à part ces quelques frayeurs, la défense des Dogues s'est montré très solide et bien en place durant l'intégralité de la partie, laissant les attaquants adverses frustrés (14 ballons touchés seulement pour Icardi).

A l'image de la saison dernière, les Lillois ont été efficaces tactiquement durant les 90 minutes. À la suite d'un arrêt réflexe de Jardim dans les derniers instants sur une frappe de Wijnaldum (90e+1), le LOSC s'est imposé et a remporté son premier Trophée des Champions. Une bonne prise de confiance avant une saison où ils devront défendre leur statut de Champions de France, tout en se montrant à la hauteur en Ligue des Champions. De son côté, Mauricio Pochettino attend évidemment le retour de ses internationaux pour vraiment démarrer l'exercice 2021-22 du PSG.

Retrouvez le film du match sur notre live commenté

L'homme du match : Yilmaz (7) : il s’est montré dangereux dès les premières minutes du match grâce à un bon coup franc à l’entrée de la surface sortie par Navas en corner (5e), sur lequel il était tout proche de marquer mais devait une nouvelle fois s’incliner face au gardien parisien, qui s’est bien jeté dans ses pieds. Comme à son habitude, il a été précieux dans son jeu en remise et son pressing. Bien servi par Bamba, il aurait pu ouvrir le score pour les lillois mais écrasait trop sa frappe (40e). En revanche, c’est lui qui est à l’origine de l’ouverture du score lilloise, grâce à une bonne remise pour Xeka (44e). Le «Kral» démarre très fort.

LOSC Lille

Jardim (6) : peu sollicité en première période, il repousse bien une frappe de Draxler de l’entrée de la surface (27e). Il a également été vigilant sur un centre-tir d’Hakimi (39e) pour pousser le ballon en corner. Sur l’action qui suivait, sa relance rapide a permis aux Lillois de se projeter vite vers l’avant et de se procurer une bonne opportunité (40e). Il a eu très peu à s’employer en deuxième mi-temps, et a été bien attentif sur une tête de de Pereira en fin de match (88e). Il est également bien sorti devant Icardi (91e).

Djaló (6,5) : il a bien tenu son couloir, que ce soit face à Draxler ou bien Kalimuendo quand les deux joueurs permutaient. Il a rarement été pris à défaut et a su s’imposer par des interventions souvent musclées mais toujours sur le ballon. Très sérieux et appliqué, on pourrait seulement lui reprocher son apport offensif un peu faible.

Fonte (6,5) : avec son coéquipier de la défense centrale, il a muselé Icardi. L’attaquant parisien a été très peu en vue, bien pris par les deux joueurs. Le capitaine lillois a remporté la plupart de ses duels, notamment aériens. Il a souvent cherché à repartir de derrière afin de permettre à son équipe de conserver le ballon. Il a été sur la trajectoire de nombreux centres et a rarement été mis en difficulté.

Botman (6,5) : placé côté gauche de la défense centrale du LOSC, il a bien compensé les actions sur lesquelles Reinildo était pris dans la profondeur. Il a été sur la trajectoire de nombreux centres parisiens et n’a quasiment perdu aucun duel. Comme dit précédemment pour Fonte, il a totalement pris le dessus sur Icardi. En fin de match, les Lillois ont subi les assauts parisien et il a été présent pour éloigner le danger.

Reinildo (6) : les Parisiens sont souvent passés par leur côté droit, notamment grâce aux montées d’Hakimi, mettant Reinildo en difficulté. Il s’est souvent retrouvé à devoir défendre en un contre deux, Bamba ayant eu du mal à suivre le latéral marocain défensivement. Sur une des nombreuses montées de ce dernier, il est tout de même bien intervenu. Battu dans un premier temps, il est bien revenu pour tacler et permettre à son équipe d’obtenir un six mètres (11e).

Araújo (5) : à l’image de Bamba, il a eu du mal à se montrer dangereux lors de cette rencontre. Il a mal joué le peu d’opportunités qu’il a eu, comme par exemple sa tentative de lob sur Navas de 40 mètres (67e). En revanche, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir fait les efforts nécessaires. Il a multiplié les courses afin de défendre sur Diallo quand celui-ci prenait son couloir. Remplacé par Bradaric (85e) .

André (6) : comme à son habitude, le milieu de terrain lillois a beaucoup couru. Les Lillois ayant très peu eu la possession du ballon, il a fait beaucoup d’effort. Très important dans l’impact et il a gagné 11 de ses 15 duels. Comme Xeka il a été précieux dans la relance avec 90 % de passes réussies.

Xeka (6,5) : très discret dans le jeu en première période, il a tout de même su être décisif sur sa première opportunité. Bien servi par Yilmaz à l’entrée de la surface, à la suite d’une touche côté gauche, il contrôlait et enchainait avec une frappe puissante coup de pied (44e). Navas ne pouvait rien faire et cela permettait aux lillois de prendre l’avantage au score. Il a effectué un travail de l’ombre, couvrant énormément de terrain. Il a été propre dans la relance, avec 96 % de passes réussies. Remplacé par Yazici (78e) .

Bamba (5) : défensivement, il avait la dure tâche de gérer les montées incessantes d’Hakimi. Chose qu’il a eu du mal à faire, laissant souvent Reinildo en deux contre un sur le côté gauche. Offensivement, il n’a pas su apporter du danger dans le camp parisien. Il aurait tout de même pu être passeur décisif pour Yilmaz mais l’attaquant turc écrasait trop sa frappe (40e). Au fur et à mesure du match, il a manqué de lucidité du fait de ses nombreuses courses pour essayer de suivre le latéral marocain. Remplacé par Ikoné à la 85e .

Yilmaz (7) : voir ci-dessus.

David (3) : le jeune attaquant a eu du mal à se montrer lors de ce match. Contrairement à Yilmaz, ses coéquipiers l’ont très peu trouvé et il ne s’est créé quasiment aucune occasion. Il n’a tenté que deux dribbles sur l’ensemble du match, pour un seul réussi et a perdu huit des 23 ballons qu’il a touché, le tout pour une seule frappe tentée. Remplacé par Weah (75e).

Paris Saint-Germain