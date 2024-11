Vitor Roque évoque son calvaire au FC Barcelone

Vitor Roque n’a plus la tête au FC Barcelone. L’international brésilien évolue en prêt au Real Betis, après avoir vécu des mois compliqués avec le club blaugrana. Arrivé en janvier sous la demande de Xavi, il a disputé 353 minutes sous les ordres de l’ancien coach du Barça. Dans un entretien pour la télévision officielle du club andalou, Roque est revenu sur son départ précipité de Catalogne.

« J’étais au Brésil et je ne savais pas si je venais ou pas. J’ai appris que j’allais venir en Espagne juste une semaine avant, pendant que j’étais en vacances, sans avoir d’idée. Lorsque je suis arrivé, j’avais peu d’opportunités et pas le temps de m’adapter. J’ai traversé des moments difficiles là-bas, mais cela m’a servi de leçon. Je suis vraiment content d’être ici maintenant. Ce que j’ai appris là-bas m’aide aujourd’hui et je suis très content », a-t-il raconté dans des propos relayés par Marca. Une histoire derrière lui désormais.