Comment l’OM organise sa préparation

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a achevé un véritable marathon en l’emportant sur l’AS Monaco au bout du suspens (3-2). Place maintenant à la Coupe du Monde. Enfin pour les joueurs engagés. Mais à l’OM, ils sont finalement peu et la suite de la saison, même sans Coupe d’Europe, va être intense.

Pablo Longoria nous l’expliquait en exclusivité pour Foot Mercato, que cette préparation va être très importante pour la suite : « je ne crois pas au changement d'effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C'est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l'âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu'on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l'encontre du football ».

Ils seront en Espagne du 4 au 12 décembre

Mais, justement, à quoi va ressembler cette coupure ? Pour le moment, les joueurs, qui auront beaucoup couru en ce début de saison et qui ne sont pas concernés par le Mondial, vont avoir quelques jours de repos. La reprise de l’entraînement initialement programmée par le staff d’Igor Tudor le 28 novembre a été décalée après le match contre Monaco au 30 novembre sachant que l’OM reprendra la compétition moins d'un mois plus tard avec la réception de Toulouse. Autour du 1er janvier, ils enchaîneront avec un déplacement court à Montpellier.

Après ces deux semaines de repos, Dimitri Payet et ses coéquipiers reprendront le chemin du Centre Robert Louis-Dreyfus pour quelques instants afin de se remettre un peu en forme. Ils entameront ensuite un stage dans le sud de l’Espagne, à Marbella, entre le 4 et le 12 décembre. Au programme : entraînements et un match amical.

Ils reviendront ensuite sur Marseille à moins de deux semaines de Noël. Une nouvelle fois, les terrains de la Commanderie verront quotidiennement les éléments d’Igor Tudor. Deux matches amicaux seront aussi prévus dans ce laps de temps, probablement à huis clos. C’est de cette façon que les Olympiens espèrent repartir de plus belle en championnat pour cette seconde partie de saison et atteindre leur objectif de fin de saison : une qualification en Ligue des Champions.