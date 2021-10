L'avenir de Kylian Mbappé, le Ballon d'Or, l'équipe de France : les croustillantes révélations de Karim Benzema

La suite après cette publicité

9 matches toutes compétitions confondues, 9 buts et 7 passes décisives. Le début de saison 2021-2022 de Karim Benzema est tout simplement phénoménal, et l'attaquant français réalisé déjà de grandes choses avec le Real Madrid dans cet exercice. Alors forcément, que ce soit dans la presse ou ailleurs, nombreuses sont les personnes qui s'enflamment depuis quelques mois pour le joueur formé à l'Olympique Lyonnais et revenu en équipe de France il y a quelques mois, juste avant l'Euro 2020. L'avant-centre de 33 ans, toujours au cœur de l'actualité, s'est justement livré dans un long entretien accordé à L'Equipe, et les sujets évoqués sont nombreux.

Bien évidemment, Karim Benzema a eu le droit à une question sur l'avenir de Kylian Mbappé. Dans le viseur du Real Madrid cet été, le natif de la capitale, en fin de contrat en juin prochain, est finalement resté cette saison au Paris Saint-Germain. Mais pour KB9, le transfert du champion du Monde 2018 à la Casa Blanca se fera prochainement : «il l'a dit lui-même. Il a envie de voir autre chose. Il jouera un jour pour le Real. Je ne sais pas quand. Mais il viendra. Ce n'est qu'une question de temps.»

«Je suis revenu pour gagner un titre avec l'équipe de France»

Une attaque Benzema-Mbappé prochainement au Real Madrid ? Peut-être mais en attendant, l'ancien Gone brille sous la tunique madrilène et le Ballon d'Or sera bientôt décerné. Et dans un coin de sa tête, Karim Benzema y pense forcément. «On est obligé d'y penser quand on a de l'ambition. Mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi, sur le fait de dire qu'il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si tu dois le gagner, c'est pour ce que tu es, ce que tu montres sur le terrain, ce que je fais», a lâché le Lyonnais.

Enfin, Karim Benzema a accepté d'évoquer son retour en équipe de France, lui qui a été rappelé par Didier Deschamps juste avant l'Euro 2020 après plusieurs années d'absence. Encore convoqué lors de la trêve internationale de septembre et pour celle à venir d'octobre, l'attaquant de la Casa Blanca espère remporter un titre avec les Bleus : «je suis revenu pour gagner un titre avec l'équipe de France. Il suffit de regarder ce Final 4, avec la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Ça pèse. Il faut toujours remporter ce que tu as la possibilité de gagner. Surtout pour moi avec les Bleus. C'est ça être compétiteur.» Ça sera peut-être pour le week-end prochain, avec la Ligue des Nations...