LOSC : pourquoi Luis Campos a craqué

Dans le top 4 de Ligue 1, les temps sont compliqués. Si du côté du Paris Saint-Germain (1er) et du Stade Rennais (3e) tout roule plutôt bien, l'Olympique de Marseille et le LOSC vivent une crise, chacun à leur manière. L'OM devrait se retrouver sans directeur sportif et sans coach quand les Dogues, eux, pourraient bien perdre l'un de leurs plus gros atouts, le conseiller du président Luis Campos.

L'ancien entraîneur de Gil Vicente notamment est en effet annoncé sur le départ. Ce mardi, nous apprenions qu'il pourrait rejoindre Tottenham et son ami José Mourinho, tandis que son nom revenait avec insistance du côté de l'AS Monaco ces derniers jours. L'Équipe développe aussi que Newcastle, bientôt probablement racheté, lui avait soumis une offre très bien rémunérée pour devenir directeur sportif. Proposition déclinée poliment.

Campos doute de l'agent de Galtier

Mais le plus intéressant dans l'édition du jour du quotidien ce sont les dessous du mal à l'aise qui semble s'immiscer. Depuis samedi, il ne répondrait plus au téléphone et, pis encore, il aurait fait annuler une réunion, lundi soir, en visioconférence sur l'avancée du recrutement. En réalité, il est excédé par le mode de fonctionnement du club nordiste. Plusieurs éléments l'embêteraient au plus haut point.

Avant le confinement, il avait demandé au LOSC de se séparer de Julien Mordacq, le directeur juridique et administratif du club. En cause, son absence de licence UEFA et aussi le fait que certains dossiers traînaient un peu trop en longueur pour lui. Il est aussi excédé par sa vision du foot (rapide) et la lenteur de certains collaborateurs administratifs, tout comme le football français qui a pris la mauvaise décision, selon lui, d'arrêter le championnat trop tôt. Campos était persuadé que le LOSC se qualifierait pour la C1. Enfin, malgré les démentis et sans évoquer ses relations plus que fraîches avec Marc Ingla, Campos soupçonnerait l'agent de Christophe Galtier d'avoir agi en sous-main pour sonder le marché et éventuellement l'OM. L'ambiance est très tendue à Lille...