LdC : l'arbitre de la finale PSG-Bayern est connu

Le PSG et le Bayern Munich connaissent le nom de l'arbitre qui officiera en finale de la Ligue des Champions dimanche à 21 heures. Il s'agit de l'Italien Daniele Orsato.

Agé de 44 ans, il a arbitré 8 rencontres de Ligue des Champions cette saison, dont le huitième de finale aller entre le Real Madrid et Manchester City. Il représente un bon souvenir pour les Parisiens puisqu'il était au sifflet lors de Manchester United-PSG la saison passée (0-2). Un moins bon pour le Bayern puisque lors de cette même saison, il avait officié durant la défaite des Munichois contre Liverpool en huitième de finale aller (défaite 3-1).

2020 UEFA Champions League final refereeing team

Referee: Daniele Orsato (Italy) Assistants: Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (both from Italy) 4th official: Ovidiu Hațegan (Romania) VAR: Massimiliano Irrati (Italy) VAR Assistant: Marco Guida (Italy) Offside VAR: Roberto Diaz Pérez del Palomar (Spain) VAR Support: Alejandro Hernández Hernández (Spain)