OL : Fabio Grosso avoue jouer le maintien

Pendant près d’une demi-heure, on a pensé que l’OL était sur la voie de la guérison. Alors que les Gones menaient 3-1 à la mi-temps, ces derniers ont finalement concédé le match nul à domicile ce dimanche face à Lorient (3-3). Une terrible désillusion qui leur permet de quitter la 18e et dernière place mais qui leur empêche surtout de glaner leur premier succès de la saison.

La suite après cette publicité

A l’issue de la rencontre, Fabio Grosso est apparu déboussolé et a confirmé que son équipe allait se battre pour le maintien dans l’élite : «On a fait de très bonnes choses. Une volonté commune de faire un résultat et après on a un peu lâché. On peut repartir avec plus mais je veux garder le positif. Les petits détails font la différence (…) Maintenant je ne crois pas beaucoup en la chance. On doit la chercher. Pour le moment on est là et on joue le maintien. Je veux remercier les supporters qui ont mis une ambiance extraordinaire. Pour l’instant, on est là. On mettra du temps à sortir. Il faut faire les points. Je ne regrette pas mon choix (de la défense à cinq pour finir). Le match est fini, il faut regarder de l’avant. Pendant la trêve, on va travailler sur tout : le mental, le physique, la technique…»