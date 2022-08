Sochaux-PFC : énorme clash entre Thierry Laurey et Julien Lopez

Juste avant la fin du match entre le Paris FC et Sochaux ce lundi (0-0), Julien Lopez (grand frère du milieu de terrain de Sassuolo, Maxime Lopez) a récolté son deuxième carton jaune pour contestation (90e+1), synonyme de carton rouge. À la sortie du joueur de la pelouse, une discussion s'enclenche entre le milieu de terrain du PFC et son entraîneur. Thierry Laurey extrêmement en colère contre son joueur, l'a repris directement sur son comportement sur le terrain. L'ancien coach de Strasbourg s'est exprimé directement après la rencontre au micro de BeIn Sport.

La suite après cette publicité

« Je n’ai pas besoin de reparler de ça (avec Lopez), il a cherché, il a trouvé, a lâché Laurey après la rencontre. J’avais demandé avant le match qu’on soit respectueux de l’arbitre, du jeu, des adversaires… On peut prendre des cartons, ça peut arriver, dans un duel... Autant un tacle malheureux je peux tolérer, ça peut arriver, mais quand on t’a prévenu et qu’on t’a déjà mis un jaune, stop. Je n’ai rien contre Julien, ce n’est pas le problème, mais je lui ai déjà dit, depuis un an, je lui répète, je lui répète. Ça lui pendait au nez. Il s’est fait attraper par la patrouille. Tant pis pour lui. A lui de se montrer plus vigilant et de montrer aussi qu’il va tout faire pour se faire pardonner, parce qu’il a laissé ses coéquipiers à neuf. »