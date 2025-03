Manchester United : une piste à 60 M€ en défense envisagée

Plongé dans une saison chaotique, Manchester United prépare son mercato estival. Pour renforcer l’effectif de Ruben Amorim, les Red Devils ont coché le nom de Jarrad Branthwaite, défenseur central d’Everton, affirme The Sun. Malgré le refus des Toffees de négocier l’an dernier, les Red Devils sont prêts à faire une nouvelle offre de presque 60 millions d’euros. Mais pour rejoindre Old Trafford, le joueur de 22 ans pose une condition claire : il souhaite que les Mancuniens se qualifient pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif quasiment impossible via le championnat, mais qui pourrait être accompli en cas de victoire finale en Ligue Europa. L’Anglais met un point d’honneur à ce critère, puisqu’il souhaite être remarqué par Thomas Tuchel et disputer le Mondial 2026 avec les Three Lions.

Du côté de United, la volonté d’acquérir Branthwaite est motivée par l’absence prolongée de Lisandro Martinez, victime d’une rupture du ligament croisé en février, et l’âge avancé de Harry Maguire. Les départs possibles de Jonny Evans et Victor Lindelof en fin de contrat accentuent aussi ce besoin de renforts. Mais pour pouvoir mettre le grappin sur le gaucher, le club de Jim Ratcliffe devra dégager des liquidités.