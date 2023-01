Liverpool : Jürgen Klopp veut changer une règle de la FA Cup

La suite après cette publicité

En conférence de presse après le match nul concédé à domicile face à Wolverhampton (2-2), l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a confié qu’il ne souhaitait plus avoir de replay en FA Cup, lui ajoutant une échéance supplémentaire dans un calendrier déjà chargé par la Premier League et la Ligue des Champions. En effet, dans la doyenne des compétitions de football (créée en 1871), un match nul oblige les deux formations à disputer une deuxième rencontre, qui pourra être décidée en prolongation ou aux tirs au but, dans le stade de l’équipe visiteuse.

« La situation est que nous pourrions toujours jouer une prolongation, ou une séance de tirs au but et le match aurait été décidé ce soir. Nous ne méritions pas plus qu’un match nul ce soir. Et quelles que soient les conséquences, dans ce cas, c’est maintenant un match supplémentaire, donc très bien. Je n’ai aucun problème avec ça… En Allemagne, quelqu’un m’a dit qu’ils allaient décider de supprimer les "replays", ou que quelqu’un allait parler de la possibilité de les supprimer. Est-ce que j’ai mal compris en conférence de presse ? Il y a eu une discussion, je ne l’ai pas lancée, j’ai eu une question, et la réponse à la question était non, je ne pense pas que nous devrions continuer les "replays". »

