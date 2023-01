FA Cup, 32es : Liverpool contrarié par Wolverhampton

Pendant qu’on dispute la Coupe de France ce week-end dans l’Hexagone, les Anglais sont occupés avec les 32es de finale de la FA Cup, plus ancienne compétition de football, s’il était encore nécessaire de le rappeler. À Anfield, ce soir, les Reds, 4e palmarès avec 8 Coupes d’Angleterre, ont eu fort à faire face aux Wolves, 4 fois vainqueurs de l’épreuve, accrochés 2 buts partout. Après qu’Alisson a offert l’ouverture du score à Gonçalo Guedes, venu intercepter sa passe avant de l’achever (0-1, 26e), Liverpool a réagi.

La suite après cette publicité

Darwin Nunez est venu égaliser d’une volée du gauche sur un service de TAA avant la pause (1-1, 45e) et Mohamed Salah a donné l’avantage aux Reds au retour des vestiaires, profitant d’une intervention de la tête catastrophique du défenseur central portugais Toti (2-1, 52e). Pleins de ressources, les Loups de Julen Lopetegui sont parvenus à revenir grâce à Hee-Chan Hwang (2-2, 67e), très en réussite, et auraient même pu l’emporter si Toti ne s’était pas vu refuser le but de la victoire pour un hors jeu, signalé par la VAR, très difficile à voir (81e). Pour espérer atteindre les 1/16es de finale de la Cup, les deux équipes devront en passer par un replay, chez les Wolves.

À lire

Vidéo : la grosse boulette d’Alisson Becker qui a profité à Gonçalo Guedes