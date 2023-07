Arsenal : les premiers mots de Mikel Arteta sur l’arrivée de Jurriën Timber

La suite après cette publicité

Il était pisté depuis de nombreuses semaines, et son arrivée devrait ravir tous les fans d’Arsenal. Débusqué pour plus de 45 millions d’euros en provenance de l’Ajax Amsterdam, Jurriën Timber a posé ses valises du côté de l’Emirates Stadium. Un gros coup pour les Gunners, qui renforcent leur défense avec un joueur qui correspond parfaitement à la philosophie de Mikel Arteta.

Le technicien espagnol a d’ailleurs réagi ce vendredi à la signature du crack néerlandais de 22 ans : «nous sommes vraiment ravis que Jurrien nous rejoigne. C’est un jeune défenseur polyvalent, qui s’intégrera dans notre système et apportera à notre équipe une qualité supplémentaire. Jurrien est un jeune joueur, mais il a déjà tant accompli. Il a vécu plus d’une fois ce que c’est que d’aller à un grand tournoi international, ainsi que les trophées qu’il a remportés avec l’Ajax. Nous sommes impatients d’accueillir et d’intégrer Jurrien dans l’équipe.» Nul doute que les supporters d’Arsenal ont hâte de voir leur nouveau numéro 12 à l’œuvre.

