Arsenal poursuit son mercato avec la pépite Jurriën Timber !

Deuxième de Premier League la saison dernière, Arsenal entend poursuivre son retour sur le devant de la scène. Voulant être efficace sur le mercato, le club londonien avait pour objectif de s’offrir un renfort en défense centrale afin de concurrencer un secteur déjà bien fourni (William Saliba, Gabriel Magalhães, Jakub Kiwior, Auston Trusty et Rob Holdin) où Ben White et Takehiro Tomiyasu peuvent aussi évoluer. Pour se faire, les Gunners ont vite identifié la pépite de l’Ajax Amsterdam, Jurriën Timber.

Lancé par Erik ten Hag, le natif d’Utrecht est incontournable depuis trois saisons et sort d’un exercice solide où il aura été l’un des rares à sortir du lot du côté des Godenzonen (47 matches, 2 buts et 2 offrandes). Arrivé en 2014 en provenance du Feyenoord pour poursuivre son apprentissage au sein du centre de formation amstellodamois avec son jumeau Quinten Timber (actuel milieu de Feyenoord). International néerlandais (15 capes), il a participé à l’Euro 2020 et à la Coupe du monde 2022.

Plus de 45M€ dépensés

Prenant le temps d’éclore, notamment auprès de Lisandro Martinez, avant que ce dernier rejoigne Manchester United, Jurriën Timber a lui rejoint un autre cador de Premier League. «L’international néerlandais Jurrien Timber nous rejoint en provenance d’Ajax pour un contrat à long terme. (…) Jurrien portera le maillot numéro 12», a annoncé Arsenal dans un communiqué officialisant la nouvelle de ce transfert.

Estimé à 40 millions d’euros auxquels s’ajoutent 5 millions de bonus facilement réalisables, ce transfert s’est rapidement dessiné puisque le joueur arrivait à la fin d’un cycle et a vite été séduit par le discours de Mikel Arteta. Paraphant un contrat jusqu’en juin 2028, Jurriën Timber devrait toucher environ 8 millions d’euros par an, soit le double de son dernier contrat du côté d’Amsterdam. Lancé à l’assaut de la Premier League, le droitier est donc la deuxième recrue des Gunners après l’arrivée de Kai Havertz en provenance de Chelsea.