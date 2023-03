Real Madrid : le groupe convoqué pour le Clásico

Duel au sommet ce jeudi (21h00) entre le Real Madrid et le FC Barcelone, en demi-finale de Coupe du Roi. Un Clásico qui devrait tenir toutes ses promesses, un mois et demi après la victoire du Barça en finale de SuperCoupe d’Espagne (3-1). Pour ce nouveau choc à enjeu, Carlo Ancelotti a convoqué un groupe de 23 joueurs.

La suite après cette publicité

Si Ferland Mendy est toujours indisponible à la suite de sa blessure à la jambe gauche, les autres Français Karim Benzema, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni sont bien présents. David Alaba, toujours blessé, ne figure pas dans le groupe madrilène, à la différence de Rodrygo, de retour après avoir manqué le derby madrilène samedi dernier (1-1). Le jeune uruguayen Álvaro Rodríguez, buteur face à l’Atlético de Madrid, est de nouveau convoqué.

À lire

Real Madrid : la réponse forte de Carlo Ancelotti à Karim Benzema et aux FIFA The Best