Karim Benzema va jouer dans la suite du film « 3 Zéros »

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema va faire partie du casting de 4 Zéros, la suite du film 3 Zéros de Fabien Onteniente qui est sorti en avril 2002. C’est le réalisateur qui a annoncé dans Nice Matin la participation de l’international tricolore de 34 ans. Il raconte avoir été contacté il y a quelques jours par Karim Djaziri, l’ancien agent et ami proche de Benzema, qui lui a demandé de donner un rôle au buteur madrilène.

« Salut Fab ! Il faut que je te passe quelqu’un maintenant. Un acteur, un acteur ! Et là, je vois sur FaceTime la tête de Benzema. Il portait le maillot bleu du Real et Karim me dit : "Fabien, faut que tu prépares le rôle". Un truc de malade. J’étais sous le choc. Puis Karim Djaziri reprend la parole : "Fabien, il faut écrire le rôle pour Karim" », a expliqué Onteniente qui va également faire jouer dans son film l’ancienne gloire du PSG, Raï.