AS Monaco : la tempête Mika Biereth écrase tout sur son passage !

Qui peut stopper Mika Biereth ? Certainement pas le Stade de Reims. Vendredi soir, en ouverture de la 24e journée de Ligue 1, les hommes de Samba Diawara ont, en effet, subi les foudres du natif de Londres. Inarrêtable depuis son arrivée sur le Rocher en provenance de Sturm Graz, l’attaquant danois de 22 ans a ainsi inscrit un nouveau triplé. Son troisième en seulement sept matches de L1… Déjà reparti avec le ballon du match contre l’AJ Auxerre puis face au FC Nantes, le droitier d’1m87 a surtout consolidé sa collection en terrassant une formation champenoise, plus que jamais à l’agonie.

La suite après cette publicité

Opportuniste et fort d’un sang-froid redoutable face au but - à l’instar de ses trois réalisations face aux Rémois (34e, 39e, 51e) - le numéro 14 de l’ASM totalise, aujourd’hui, 10 buts après seulement un mois et demi passé en Principauté. A noter, à ce titre, qu’il est devenu le premier joueur depuis 70 ans en Ligue 1 à inscrire trois triplés lors de ses sept premiers matches. Déjà présent dans le top 5 des meilleurs artificiers de notre championnat, Biereth est, par ailleurs, le meilleur buteur des 5 grands championnats européens en 2025.

L’ASM a trouvé son serial buteur !

Des débuts époustouflants permettant à la formation monégasque de pointer à la 4e place de Ligue 1 et de rester, plus que jamais, dans la course au podium. Interrogé au micro de DAZN après cette nouvelle performance XXL, le joueur formé à Fulham et passé par Arsenal préférait noter l’impact de ses coéquipiers. «Ce moment est top. Je marque beaucoup de buts et c’est toujours bien, mais il y a aussi la qualité de mes coéquipiers qui me donnent de bons ballons. J’ai loupé quelques occasions aussi aujourd’hui. C’est bien pour moi ces buts. Je prends match après match, je suis buteur et j’ai envie de marquer des buts à chaque match», indiquait ainsi le Danois.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «mon premier match, c’était contre Montpellier et on a vu qu’on se trouvait bien avec mes coéquipiers. J’ai continué à bien jouer avec mes coéquipiers, bien me déplacer, ils me trouvent bien et j’ai juste à être au bon endroit. Mon troisième but est mon préféré car je suis pile là où je dois être. Je suis impliqué dans les matches, on travaille ensemble dans les espaces. Je vais récupérer le ballon du match et le mettre sur le sol de ma maison (rires) parce que je n’ai plus de place sur les étagères». Sur un petit nuage, Biereth confirme, en attendant, son adaptation express et ses ambitions affichées lors de sa conférence de présentation.

«L’ambition de l’AS Monaco est grande, et dès que j’ai eu connaissance de l’intérêt que le Club portait pour moi, j’ai tout de suite voulu venir et je n’avais plus que ça en tête ! Je veux poursuivre l’héritage des attaquants passés ici». Très bien parti pour le faire, le numéro 14 de l’ASM devra, par ailleurs, prochainement trancher sur le choix de sa sélection. Né à Londres en 2003 d’un père dano-allemand et d’une mère bosnienne, il compte six sélections avec les Espoirs danois, mais n’a pas encore décidé le pays qu’il souhaite représenter chez les A. Nul doute que les différents prétendants vont se l’arracher…