Ligue 1 : Romain Faivre remporte le trophée du but du mois d’août

Cette année, la Ligue 1 a débuté très fort avec une pluie de buts. Et certains ont déjà marqué des buts qui devraient rentrer dans le top de la saison. En attendant celui de la saison, la Ligue élisait ces derniers jours le plus beau but du mois d’août. Et il y avait du beau monde entre Azzedine Ounahi, Teddy Teuma ou encore Daler Kuzyaev et Romain Faivre.

Eh bien, les votants ont décidé de récompenser le magnifique lob de Romain Faivre avec Lorient face au LOSC. L’ancien joueur de l’OL était venu clôturer une après-midi XXL de la part des Merlus.