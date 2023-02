Bournemouth - Manchester City : les compositions officielles

La course au titre se poursuit en Premier League. Manchester City se déplace sur la pelouse de Bournemouth, lanterne rouge, pour le compte de la 25e journée et doit s’imposer afin de rester au contact d’Arsenal. Avant la rencontre les Citizens comptent 52 points et accusent un retard de cinq longueurs sur les Gunners, fraîchement vainqueurs face à Leicester City (0-1). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h30.

Pour ce match, Pep Guardiola décide d’aligner un 4-4-2. Lewis et Aké sont les deux latéraux tandis que Rodri et Gündogan évolueront devant la défense. Foden et Grealish joueront sur les ailes et tenteront d’alimenter Haaland et Julian Alvarez, sur le front de l’attaque, en ballons. En face, Gary O’Neil opte pour un 5-4-1 avec, notamment, l’ancien Lorientais Dango Ouattara sur l’aile droit et Dominic Solanke seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

Bournemouth : Neto - Smith, Stephens, Mepham, Senesi, Zemura - Ouattara, Lerma, Billing, Traoré - Solanke

Manchester City : Ederson - Lewis, Akanji, Dias, Aké - Grealish, Gündogan, Rodri, Grealish - Haaland, J.Alvarez