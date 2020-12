Edinson Cavani devient le héros de Manchester United, l'Italie s'enflamme pour Theo Hernandez et l'AC Milan

La suite après cette publicité

Cavani fait gagner United

En Angleterre, Manchester United fait les gros titres des tabloïds. Il faut dire que les Red Devils ont eu chaud face à Everton en League Cup. Ils ont finalement réussi à s'imposer (2-0) grâce à Edinson Cavani, qui a ouvert le score, à la 88e minute, et Anthony Martial, qui doublait la mise dans les arrêts de jeu. Mais c'est bien l'ancien buteur du PSG qui fait les gros titres outre-Manche. L'Uruguayen a mis « une frappe impressionnante » explique le Daily Express et a permis à son équipe de l'emporter et de passer en demi-finale de la compétition. Cela fait également la couverture du Daily Telegraph qui parle d'un « diable chanceux » pour qualifier Cavani. The Guardian, de son côté, évoque plutôt un véritable « show de United en fin de match ».

«Hernández scelle une année 2020 fantastique»

En Italie aussi, ça jouait hier et l'AC Milan l'a emporté (3-2) contre la Lazio dans un match riche en rebondissements. C'est Theo Hernandez qui donnait finalement l'avantage aux Rossoneri, marquant le but de la victoire à la 92e minute. Son équipe et lui sont en Une de La Gazzetta dello Sport, qui résume la soirée par « un derby pour le Scudetto ». Car l'Inter aussi a gagné ce mercredi, s'imposant (2-1) contre le Hellas Vérone. Les hommes d'Antonio Conte restent donc proches de leur voisin au classement et les deux clubs lombard sont en tête du championnat. L'AC Milan est devant d'un petit point, l'Inter est donc son dauphin. Pour le Corriere dello Sport, c'est « Milan qui commande », et « Hernández qui fait la fête ». Enfin, pour Tuttosport, « le Milan est en plein délire, mais l'Inter ne lâche pas ». « Hernández scelle une année 2020 fantastique pour les Rossoneri », ajoute le journal.

Pedri, «le meilleur transfert de l'année»

Du côté de l'Espagne, le jeune Pedri a fait forte impression sur cette première partie de saison. À 18 ans, le joueur du Barça a mis tout le monde dans sa poche, à commencer par la presse catalane. Revenu de prêt cet été, en provenance de Las Palmas, il est tout simplement « le meilleur transfert de l'année », selon Mundo Deportivo. Pedri est aussi un bourreau de travail, raconte le quotidien, lui qui s'entraîne seul 3 jour par semaine, en plus des séances collectives, pour gagner en masse musculaire. Il fait aussi la couverture de Sport, qui préfère évoquer Pedri par le prisme de son entente presque parfaite avec Lionel Messi. « Quel duo », se régale le média pro barcelonais. La connexion entre les deux joueurs se renforce à chaque match, d'après le média, et le capitaine a pris sous son aile Pedri, comme Ronaldinho l'avait fait pour lui à son arrivée dans le vestiaire.