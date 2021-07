Bryan Gil rejoint Tottenham, Erik Lamela débarque à Séville

C'était l'un des dossiers majeurs de ces derniers jours. A la recherche d'un renfort offensif en vue de la saison prochaine, Tottenham avait coché le nom de Bryan Gil (20 ans). Gros talent du centre de formation du Séville FC, l'ailier espagnol avait enchaîné des prêts concluants à Leganés et Eibar. Devenu international espagnol grâce à ses performances dans le Pays basque (3 capes), Bryan Gil se distinguait par sa technique côté gauche. Le natif de Barbate avait enchaîné les belles performances et sous le maillot de la Rojita, il a été demi-finaliste de l'Euro U21 et dispute actuellement les Jeux Olympiques.

S'il aurait pu briguer une place dans le groupe andalou de Julen Lopetegui après son tournoi au Japon, Bryan Gil ne reviendra pas en Espagne. En effet, Tottenham a annoncé que l'ailier a signé un contrat de 5 ans : «nous sommes ravis d'annoncer la signature de Bryan Gil de Séville, avec Erik Lamela rejoignant le club espagnol dans le cadre de l'accord. Le jeune ailier passionnant, 20 ans, nous rejoint avec un contrat jusqu'en 2026. Sous réserve d'une autorisation internationale, Bryan rejoindra le club à l'issue des Jeux Olympiques de Tokyo, où il représente l'Espagne.» Spécificité de ce dossier, Erik Lamela prend le chemin inverse et signe à Séville. Les Espagnols toucheront également environ 23 millions d’euros.

Erik Lamela comme monnaie d'échange

Arrivé à Tottenham à l'été 2013 en provenance de l'AS Roma afin de remplacer Gareth Bale, Erik Lamela n'aura jamais été très constant, mais il a rendu des services. Auteur de 37 buts et 47 passes décisives en 257 matches avec les Spurs, il avait notamment participé à l'épopée de la Ligue des Champions 2019 jusqu'à la finale perdue contre Liverpool (2-0). L'international argentin (25 capes, 3 buts) avait néanmoins vu son importance se réduire et la saison dernière, il n'avait disputé que 35 rencontres pour 4 buts et 1 passe décisive. Pas dans les plans de Nuno Espirito Santo le nouveau coach, il tentera de se refaire la cerise en Espagne.

Dans un communiqué, le Séville FC a annoncé ce renfort : «l'attaquant international argentin Erik Lamela a rejoint les rangs du Séville FC et signe pour les trois prochaines saisons avec l'entité nervionense en provenance du club anglais de Tottenham, où il a joué les huit dernières saisons. Lamela a disputé un total de 25 matchs avec l'équipe senior argentine, au cours desquels il a marqué trois buts. Il portera le numéro 17.» En Andalousie, Erik Lamela retrouvera ses compatriotes Marcos Acuña, Lucas Ocampos et Papu Gomez.