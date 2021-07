Tottenham et Séville sont en passe de boucler un improbable échange !

La suite après cette publicité

Et si Tottenham était en passe de frapper un des plus gros coups du mercato ? Pour l'instant, les Londoniens vivent un été plutôt calme. S'ils ont changé d'entraîneur en offrant leur banc à Nuno Espirito Santo, les Spurs n'ont recruté personne, et le président Daniel Levy semble surtout occupé par le dossier Harry Kane, dont l'avenir passionne les fans de foot outre-Manche.

En attendant de savoir où jouera la star des Three Lions la saison prochaine, Tottenham est en passe de réaliser un joli coup. Comme l'indique Sky Italia, un échange avec Séville va être rapidement bouclé. L'écurie de Premier League enverrait Erik Lamela ainsi que 25 millions d'euros en Andalousie, et récupérerait la pépite Bryan Gil en retour.

Tottenham récupère un énorme espoir

Alors qu'il a récemment fait ses débuts avec la Roja, même s'il n'a finalement pas été conservé pour l'Euro, l'ailier de 20 ans sort d'une saison pleine en prêt à Eibar, et est considéré comme l'un des plus gros espoirs du championnat espagnol, si ce n'est le plus grand. Le FC Barcelone était notamment annoncé comme un sérieux prétendant, mais la situation financière des Catalans les empêche de passer à l'attaque cet été.

De son côté, Séville obtiendra un joli chèque qui lui permettra de respirer un peu sur le plan financier, en plus de récupérer un joueur qui a déjà été annoncé sur les tablettes de Monchi plusieurs fois au cours de ces dernières années. Mais nul doute qu'en Espagne, même si au final Gil n'aura pas joué avec Séville ces deux dernières saisons, cette opération risque de faire grincer des dents...