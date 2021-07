Monaco : l'Olympiakos va sortir le chéquier pour Henry Onyekuru

Bientôt la fin de l'histoire entre Henry Onyekuru (24 ans) et l'AS Monaco ? Selon nos informations, l'attaquant international nigérian (11 sélections, 1 but) pourrait rejoindre l'Olympiakos dans les prochains jours. Des discussions entre les deux écuries sont en cours, et le club grec semble prêt à débourser 5 millions d'euros pour s'offrir le natif d'Onitsha dans le cadre d'un transfert sec.

Arrivé sur le Rocher en provenance d'Everton à l'été 2019 en échange de 13,5 M€, Henry Onyekuru ne s'est jamais imposé avec l'ASM (8 matchs de Ligue 1, 2 assists). Il a enchaîné deux prêts à Galatasaray au cours des deux dernières saisons, participant à 50 rencontres de Süper Lig pour un total de 20 buts et 11 passes décisives sous le maillot du club stambouliote.